Рыбакина о травме плеча: «Дискомфорт возник на разминке перед игрой с Александровой. Надеюсь, это не станет проблемой в 1/2»

Елена Рыбакина: надеюсь, дискомфорт в плече не станет проблемой в полуфинале.

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала о физическом состоянии в конце сезона. Сегодня она сыграет в полуфинале итогового турнира WTA против Джессики Пегулы .

«Конечно, я немного устала, но думаю, что все чувствуют то же самое. Сезон был долгим, но каждый старается выкладываться на полную, несмотря ни на что. Осталось буквально несколько матчей, поэтому нужно отдавать все силы.

Когда сезон подходит к концу, восстановление становится так же важно, как и сам теннис. Я просто стараюсь оставаться в форме, хорошо восстанавливаться и показывать максимум».

Казахстанка также сообщила о дискомфорте в плече.

«Немного физически устала, конечно. Дискомфорт [в плече] возник во время разминки – было немного неприятно, и мы будем над этим работать. Надеюсь, что это не станет проблемой в следующем матче. А я, как всегда, постараюсь показать свой лучший теннис».

Мирра в костюме, Соболенко в красном, Паолини в платье за €6000 – теннисистки на последнем турнире сезона