💰1,3 млн за матч – Синнер печатает деньги на последних турнирах

Янник Синнер выиграл итоговый турнир ATP. Он не потерпел ни одного поражения на групповом этапе и заработал максимальные возможные призовые – 4 881 500 долларов.

Это самые большие призовые, которые кто-либо зарабатывал на официальных турнирах в этом году.

Но перед итоговым Синнер еще выиграл выставочный турнир с самыми большими призовыми – в Саудовской Аравии за три матча он получил 6 млн долларов.

Таким образом, за два турнира он выиграл 10 881 500 долларов. То есть – по 1,36 млн за матч .

Интересно, что к победе в Саудовской Аравии итальянец шел сложнее, чем к титулу итогового – там он проиграл два сета, а в Турине не отдал ни одного. Так что в сумме на двух турнирах он провел 18 партий. То есть зарабатывал по 604,5 тысячи долларов за партию .

В целом в этом году на турнирах ATP Синнер заработал почти 17 миллионов. Это второй результат в истории – только Новак Джокович в 2015-м выигрывал больше (21 миллион).

Но если учесть для Синнера выставку в Эр-Рияде – выйдет 23. Это больше денег, чем он выиграл за всю карьеру до 2024-го.

В чем величие Янника Синнера? Итоговый турнир все показал

Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill