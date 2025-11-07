Глава WTA о слиянии туров: «Я поддерживаю эту идею, но сначала нужно объединить коммерческие активы»

Глава WTA Порша Арчер поддержала идею слияния туров.

Генеральный директор WTA Порша Арчер выступила в поддержку идеи объединения мужского и женского туров.

«Я думаю, первый этап, и именно этим мы сейчас занимаемся, – это объединение коммерческих активов двух туров. Я считаю, что это отличная идея.

Если мы сможем выйти на рынок и использовать объединенные коммерческие активы двух туров для привлечения спонсоров и партнеров по медиа и трансляциям, это будет большим шагом вперед. Покупателям при этом не придется выбирать между Коко [Гауфф ] и Карлосом [Алькарасом ]. Но это лишь одна часть процесса.

Объединение двух туров, в части соревнований и спортивного аспекта, будет вторым этапом, и я тоже это поддерживаю. Но сначала нужно объединить коммерческие активы. Затем туры могут определить, какие различия нужно сохранить, ведь потребности спортсменок WTA отличаются от потребностей игроков ATP.

Как только мы завершим первый этап, можно будет переходить ко второму. Пока же мы можем продолжать тесно сотрудничать и координироваться, как делаем это сейчас, например, по правилам. Правила должны быть согласованы и в основном одинаковы, за исключением случаев, когда нужны различия».

Федерер предложил слить мужской теннис с женским – и все согласны. Мужчинам это невыгодно, но коронавирус меняет взгляды