Синнер обошел Алькараса на $7 млн по призовым за сезон, Медеведев на пятом месте, Рублев – на восьмом

ATP опубликовала списки с призовым за сезон.

Первая ракетка мира Янник Синнер за 2024-й заработал более чем на 7 миллионов долларов больше, чем Карлос Алькарас.

Топ-10 игроков по призовым:

Карен Хачанов идет в списке 20-м ($2 519 587), Роман Сафиуллин – 59-м ($1 136 261), Павел Котов – 81-м ($938 244), Аслан Карацев – 159-м ($381 813).

Также игроки еще могут получить призовые за плей-офф финальной стадии Кубка Дэвиса, а в декабре ATP добавит бонусные деньги некоторым из них.