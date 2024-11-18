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Синнер обошел Алькараса на $7 млн по призовым за сезон, Медеведев на пятом месте, Рублев – на восьмом

ATP опубликовала списки с призовым за сезон.

Первая ракетка мира Янник Синнер за 2024-й заработал более чем на 7 миллионов долларов больше, чем Карлос Алькарас.

Топ-10 игроков по призовым:

  1. Янник Синнер – $16 946 149

  2. Карлос Алькарас – $9 850 338

  3. Александр Зверев – $8 995 103

  4. Тэйлор Фриц – $7 006 195

  5. Даниил Медведев – $5 615 756

  6. Каспер Рууд – $5 065 307

  7. Новак Джокович – $4 421 915

  8. Андрей Рублев – $4 130 816

  9. Алекс де Минаур – $4 080 046

  10. Стефанос Циципас – $3 528 424

Карен Хачанов идет в списке 20-м ($2 519 587), Роман Сафиуллин – 59-м ($1 136 261), Павел Котов – 81-м ($938 244), Аслан Карацев – 159-м ($381 813).

Также игроки еще могут получить призовые за плей-офф финальной стадии Кубка Дэвиса, а в декабре ATP добавит бонусные деньги некоторым из них.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
logoНовак Джокович
logoATP
logoАлександр Зверев
logoКарен Хачанов
logoАслан Карацев
logoАндрей Рублев
logoТэйлор Фриц
logoРоман Сафиуллин
logoДаниил Медведев
logoАлекс де Минаур
logoКаспер Рууд
logoСтефанос Циципас
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoПавел Котов
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