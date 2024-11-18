Синнер обошел Алькараса на $7 млн по призовым за сезон, Медеведев на пятом месте, Рублев – на восьмом
ATP опубликовала списки с призовым за сезон.
Первая ракетка мира Янник Синнер за 2024-й заработал более чем на 7 миллионов долларов больше, чем Карлос Алькарас.
Топ-10 игроков по призовым:
Янник Синнер – $16 946 149
Карлос Алькарас – $9 850 338
Александр Зверев – $8 995 103
Тэйлор Фриц – $7 006 195
Даниил Медведев – $5 615 756
Каспер Рууд – $5 065 307
Новак Джокович – $4 421 915
Андрей Рублев – $4 130 816
Алекс де Минаур – $4 080 046
Стефанос Циципас – $3 528 424
Карен Хачанов идет в списке 20-м ($2 519 587), Роман Сафиуллин – 59-м ($1 136 261), Павел Котов – 81-м ($938 244), Аслан Карацев – 159-м ($381 813).
Также игроки еще могут получить призовые за плей-офф финальной стадии Кубка Дэвиса, а в декабре ATP добавит бонусные деньги некоторым из них.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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