Шаповалов из-за травмы снялся с выставочного турнира в Лондоне

Денис Шаповалов не сыграет на выставочном финальном турнире UTS, который пройдет в Лондоне с 6 по 8 декабря.

Канадец снялся из-за травмы локтя, его заменит Ян-Леннард Штруфф .

Первый матч Штруфф проведет в пятницу против Александра Бублика.