Шаповалов перед Кубком Дэвиса: «Я в хорошей форме. Первый титул за пять лет, безусловно, придает большую уверенность»
Денис Шаповалов поделился настроем на Кубок Дэвиса.
Сегодня Канада поборется в четвертьфинале с Германией.
В середине ноября Шаповалов выиграл турнир в Белграде.
«Я в хорошей форме. Это мой первый титул за пять лет, и, безусловно, он придает большую уверенность. Мне комфортно на этих кортах. Разумеется, здесь совсем не такие условия, как в Белграде, но я отлично играю и очень рад снова быть в сборной. Надеюсь, максимально помогу команде».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: daviscup.com
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