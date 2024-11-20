Шаповалов перед Кубком Дэвиса: «Я в хорошей форме. Первый титул за пять лет, безусловно, придает большую уверенность»

Денис Шаповалов поделился настроем на Кубок Дэвиса.

Сегодня Канада поборется в четвертьфинале с Германией.

В середине ноября Шаповалов выиграл турнир в Белграде.

«Я в хорошей форме. Это мой первый титул за пять лет, и, безусловно, он придает большую уверенность. Мне комфортно на этих кортах. Разумеется, здесь совсем не такие условия, как в Белграде, но я отлично играю и очень рад снова быть в сборной. Надеюсь, максимально помогу команде».