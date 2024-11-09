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Шаповалов выиграл первый титул за 5 лет

Денис Шаповалов в финале турнира ATP 250 в Белграде обыграл 156-ю ракетку мира Хамада Медьедовича со счетом 6:4, 6:4. В основную сетку канадец попал через квалификацию.

Для 25-летнего Шаповалова этот титул стал вторым в карьере – в 2019-м он выиграл ATP 250 в Стокгольме.

Опубликовано: Алёна Майорова
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logoДенис Шаповалов
Belgrade Open
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