Федерер записал обращение для Дель Потро

Роджер Федерер записал видеообращение для Хуана Мартина дель Потро . Его показали во время церемонии после прощального матча аргентинца, в котором тот обыграл Новака Джоковича .

«Ты был особенным игроком и человеком для мира тенниса. Я надеюсь, это прекрасный момент, что ты празднуешь, а не грустишь. Нам всем придется сделать этот шаг, и я уверен, что лучшее еще впереди, Хуан Мартин.

Надеюсь, в Аргентине люди празднуют вместе с тобой, чтобы ты переживаешь особенный момент с Новаком. Я бы хотел быть рядом, но хочу, чтобы ты знал – сейчас я думаю о тебе и желаю тебе всего наилучшего.

Для меня было честь и радостью играть против тебя и проводить с тобой время за пределами корта. Желаю тебе всего наилучшего. Уверен, мы скоро увидимся».

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