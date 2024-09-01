Халеп о допинг-скандале Синнера: «Мое дело рассматривали совсем по-другому, и я настрадалась. Это несправедливо»

Симона Халеп высказалась о допинговом деле Янника Синнера

Ранее она отреагировала на этот скандал, опубликовав философскую цитату .

«Мое дело рассматривали совсем по-другому, и я настрадалась. Я очень долго ждала, и, по-моему, это совершенно несправедливо.

Ко всем спортсменам должны относиться одинаково, будь это первая ракетка мира или 200-я.

Мне кажется, то, что произошло, несправедливо. Я хочу оставить эту историю в прошлом и жить дальше, потому что жизнь прекрасна».

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

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