Халеп о допинг-скандале Синнера: «Мое дело рассматривали совсем по-другому, и я настрадалась. Это несправедливо»
Симона Халеп высказалась о допинговом деле Янника Синнера
Ранее она отреагировала на этот скандал, опубликовав философскую цитату.
«Мое дело рассматривали совсем по-другому, и я настрадалась. Я очень долго ждала, и, по-моему, это совершенно несправедливо.
Ко всем спортсменам должны относиться одинаково, будь это первая ракетка мира или 200-я.
Мне кажется, то, что произошло, несправедливо. Я хочу оставить эту историю в прошлом и жить дальше, потому что жизнь прекрасна».
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: as.ro
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