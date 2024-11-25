Алькарас сыграет на турнире в Queen’s Club в 2025-м
Карлос Алькарас заявился на турнир в Queen’s Club. Он пройдет c 16 по 22 июня.
Алькарас выиграл этот турнир в 2023-м. Этот титул был его первым на траве.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @QueensTennis
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