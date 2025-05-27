Зверев о нестабильных результатах: «Я хорош на пике, но спады у меня сильнее, чем у других топов. Я это понимаю и с этим смирился»

Александр Зверев высказался о своей нестабильности после выхода во 2-й круг РГ.

На старте он обыграл Лернера Тьена 6:3, 6:3, 6:4.

– Вы переживаете период, когда результаты колеблются – то взлеты, то падения. В Мюнхене вы сыграли здорово и, вероятно, почувствовали, что вернулись на свой уровень. Каково это – жить от матча к матчу, день за днем? И насколько это отличается от прошлого года, когда вы приехали сюда после Рима?

– Ну, год назад до Рима я вообще ничего не выиграл. Я вылетел во втором круге Монте-Карло, в первом или втором круге в Мюнхене, где-то на той же стадии в Мадриде, а потом забрал Рим. К сожалению, в этом весь я (улыбается).

У меня бывают взлеты и падения. Я не Новак Джокович и не Рафа Надаль, которые доходят до финала или побеждают почти на каждом турнире. Я хорош на пике, но спады у меня сильнее, чем у других топов. Я это понимаю и с этим смирился. Таков мой теннис, и, возможно, это часть меня. Я просто надеюсь, что в ближайшие две недели мой пик будет круче, чем у остальных, – сказал Зверев на пресс-конференции.