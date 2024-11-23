Синнер после выхода Италии в финал КД: «Чувствую огромное давление – на плечах лежит груз ответственности за всю страну»

Янник Синнер проокомментировал победу Италии в полуфинале Кубка Дэвиса.

Итальянец обеспечил выход своей команды, обыграл Алекса де Минаура со счетом 6:3, 6:4.

«Я чувствую огромное давление. Все немного иначе, потому что на плечах лежит груз ответственности за всю страну. Я для этого и тренируюсь, мне нравится играть в такие моменты.

Это был длинный сезон, но завтра будет официально последний день для всех нас. Мы рады, что он придется на финал Кубка Дэвиса. Я выложусь на максимум. Если мы выиграем, это будет удивительно. Если нет, то мы все равно проделали огромную работу, чтобы быть здесь и играть за крупный трофей.

[Выход в финал] очень важен. Встреча против Алекса была тяжелой, мы хорошо друг друга знаем. Мне нужно быть осторожным каждый раз. Я очень ждал этого матча.

Маттео [Берреттини] помог сегодня победой в первой встрече, он играл в удивительный теннис. Надеюсь, это придаст нам уверенности завтра. День будет сложным и для нас, и для команды Нидерландов. Мы постараемся изо всех сил и посмотрим, что будет».

На Кубке Дэвиса Италия защищает титул.