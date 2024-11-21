Синнер выиграл 22 сета подряд

Первая ракетка мира Янник Синнер в четвертьфинале Кубка Дэвиса победил Себастьяна Баеса со счетом 6:2, 6:1.

Итальянец выиграл 22 сета подряд – последний раз он отдал партию в третьем круге «Мастерса» в Шанхае в начале октября. Тогда Синнер уступил первый сет Томасу Мартину Этчеверри, но выиграл следующие два – 6:7(3), 6:4, 6:2.