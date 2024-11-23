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Капитан Нидерландов на Кубке Дэвиса: «Италия защищает титул вместе с Синнером – думаю, нам придется отравить им еду»

Пауль Хархейс пошутил о втором полуфинале Кубка Дэвиса.

Ранее Нидерланды обыграли Германию (2:0). За титул они поборются либо с Италией, либо с США.

«Мы очень хорошо играли. Вместе с этими победами у парней появилась уверенность. Но в другом полуфинале сложные команды. Италия защищает титул вместе с Синнером – думаю, нам придется отравить им еду (смеется). А в воскресенье надо будет показать яйца.

То, что мы делаем, очень ценно, потому что у нас нет игроков из топ-5, топ-10, топ-15. Но это командная работа. В прошлые годы мы доказали, что можем здесь быть. Думаю, время двигаться дальше, чем останавливаться в четвертьфинале.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @ReemAbulleil
logoсборная Нидерландов
logoсборная Италии по теннису
Пауль Хархейс
logoКубок Дэвиса
logoЯнник Синнер
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