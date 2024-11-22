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Берреттини о парной победе на КД: «Когда рядом Синнер, чувствуешь чуть меньше давления, потому что знаешь, что он будет играть великолепно»

Маттео Берреттини поделился эмоциями от возвращения на Кубок Дэвиса.

В четверг они с Янником Синнером обыграли в парном матче аргентинцев и вывели сборную в полуфинал.

«Командные турниры всегда особенные. Мы играли Кубок Дэвиса, United Cup, ATP Cup. Когда есть возможность, мне всегда нравится участвовать. Кубок Лэйвера тоже всегда особенный, может быть, потому что мы устаем играть сами за себя. Когда у нас есть такая возможность, всегда приятно поучаствовать, а представлять страну – это особое чувство. Слышать гимн перед матчем и всех людей, которые пришли тебя поддержать.

Я рад вернуться в команду в этом году. Я играл хорошо, но, когда рядом Янник, чувствуешь чуть меньше давления, потому что знаешь, что он будет играть великолепно. И спасибо капитану за то, что выбрал меня».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: puntodebreak.com
logoЯнник Синнер
logoМаттео Берреттини
logoКубок Дэвиса
logoATP
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