2

Муратоглу о Синнере: «Он как Джокович, но быстрее»

Патрик Муратоглу сравнил Янника Синнера и Новака Джоковича.

«Думаю, Синнер уникален из-за того, что он умеет играть потрясающе быстро, не ошибаясь. Он один из самых быстрых игроков – из-за его ударов и передвижения на корте. Он все время идет вперед, поэтому против него очень трудно играть. И вообще то, как он двигается, невероятно. Обычно, когда пытаешься его атаковать, он контратакует. В этом плане он такой же, как Новак, но, думаю, он играет в более высоком темпе – раньше бьет по мячу, больше двигается внутрь корта. А когда ты агрессивен, бьешь с короткого отскока, не даешь времени сопернику и делаешь очень мало невынужденных ошибок... Как играть против такого парня?

В последнее время он прибавил в подаче. Это очень важно. Если посмотреть матчи, то в ключевые моменты он подает эйсы. И прием у него удивительный. Так что надо причинять ему неудобства, играть на такой же высокой скорости, потому что ему без разницы, какие удары. Можно бить крученые удары, можно топспины, резаные, играть быстро, медленно – а ему в любом случае будет нормально. Он всегда будет тем, кто атакует.

Раньше он был так агрессивен с форхенда, а теперь и с бэкхенда тоже. Он очень легко меняет направление. Как бы ты ни ударил, ты в опасности. Всегда.

Думаю, можно называть его Джоковичем 2.0. Передвижение по корту и контратаки у него такие же, как у Новака. 2.0 – потому что он быстрее».

Экс-тренер Серены Уильямс также сравнил игру первой ракеткой мира с игрой Карлоса Алькараса.

«Пока больше всех Синнера обыгрывает Алькарас, потому что он может больше. Он может играть с дополнительной мощностью и может посоревноваться с ним в движении. Но у Алькараса много невынужденных ошибок. Так что в их матчах много взлетов и падений. Когда Алькарас играет на свой максимум, он лучше Синнера. Но он не может быть таким на протяжении всего матча. А Синнер всегда стабилен. Поэтому их встречи такие равные.

Складывается ощущение, что Синнер может бить навылет каждым ударом. И это напрягает – невозможно расслабиться, настроиться, потому что ты всегда в опасности. Почти во время каждого удара. Но, думаю, главное не в этом, а в том, что он стабилен. Все под контролем – у него есть и некоторая степень агрессивности, и контроль. Поэтому он такой особенный.

Когда Синнер играет на полную, у него очень современная игра. Мы годами наблюдали за этой эволюцией – начали с подачи, потому что игроки стали выше и стали лучше подавать. Потом изменился прием, потому что когда есть такая подача, надо и принимать ее лучше. Раньше в теннисе были ребята, которые не ошибались и те, у кого были ракетки в огне. А у Синнера есть и то, и другое. Он агрессивен, но преимущественно из-за его передвижения по корту, и он не ошибается. Так что вот она, современная игра.

Синнеру все еще есть, где прибавлять. Он может улучшить игру с лета, укороченные. Да, он недавно как раз стал играть эти удары лучше, но они пока не на том же уровне, что и остальная его игра. У него намного меньше разнообразия, чем у Алькараса – но из-за того качества, с которым он все делает, он первая ракетка мира».

Патрик Муратоглу: «Можно называть Синнера Джоковичем 2.0. Он быстрее»

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
logoЯнник Синнер
logoКарлос Алькарас
logoATP
logoПатрик Муратоглу
logoНовак Джокович
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Горан Иванишевич: «Когда Синнер и Алькарас оба на пике формы, сильнее Синнер. У Алькараса случаются перепады от потрясающих ударов к простым ошибкам»
195 ноября, 19:18
Горан Иванишевич: «Когда Джокович по-настоящему хочет играть, он по-прежнему лучший в мире. Он может выиграть «Шлем» в 2025-м»
145 ноября, 15:27
Диего Шварцман: «Самый устрашающий игрок в туре – Синнер»
728 октября, 11:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Берреттини проигрывает Коккинакису, Синнер встретится с Де Минауром
4437 минут назадLive
Коольхоф о финале Кубка Дэвиса: «Надеюсь, мы выиграем хотя бы один матч»
3сегодня, 09:21
Капитан Нидерландов на Кубке Дэвиса: «Италия защищает титул вместе с Синнером – думаю, нам придется отравить им еду»
5сегодня, 07:59
Нидерланды впервые вышли в финал Кубка Дэвиса
3сегодня, 06:57
Ван де Зандшульп о победе с 10-го матчбола: «Я уже провел самый сложный матч в жизни во вторник против Надаля, поэтому все, которые будут дальше, немного легче»
5вчера, 20:37
Корне сделала себе футболку с цитатой Эррани из их матча 11-летней давности
1вчера, 18:42
Карлос Мойя: «Проводы Надаля не соответствовали его значимости для нашего спорта»
22вчера, 17:16
Сегодня день рождения Билли Джин Кинг и Бориса Беккера
3вчера, 15:02
Боб Брайан о том, что поставил на решающую пару в КД Пола и Шелтона: «Ни о чем не жалею. Я рассчитывал застать австралийцев врасплох, но они отлично сыграли»
3вчера, 13:56
Веснина о разгромной победе на парном «Уимблдоне»-2017: «Федерер спросил: «А вы меня научите так финалы выигрывать?»
2вчера, 11:37
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00