Муратоглу о Синнере: «Он как Джокович, но быстрее»

Патрик Муратоглу сравнил Янника Синнера и Новака Джоковича.

«Думаю, Синнер уникален из-за того, что он умеет играть потрясающе быстро, не ошибаясь. Он один из самых быстрых игроков – из-за его ударов и передвижения на корте. Он все время идет вперед, поэтому против него очень трудно играть. И вообще то, как он двигается, невероятно. Обычно, когда пытаешься его атаковать, он контратакует. В этом плане он такой же, как Новак, но, думаю, он играет в более высоком темпе – раньше бьет по мячу, больше двигается внутрь корта. А когда ты агрессивен, бьешь с короткого отскока, не даешь времени сопернику и делаешь очень мало невынужденных ошибок... Как играть против такого парня?

В последнее время он прибавил в подаче. Это очень важно. Если посмотреть матчи, то в ключевые моменты он подает эйсы. И прием у него удивительный. Так что надо причинять ему неудобства, играть на такой же высокой скорости, потому что ему без разницы, какие удары. Можно бить крученые удары, можно топспины, резаные, играть быстро, медленно – а ему в любом случае будет нормально. Он всегда будет тем, кто атакует.

Раньше он был так агрессивен с форхенда, а теперь и с бэкхенда тоже. Он очень легко меняет направление. Как бы ты ни ударил, ты в опасности. Всегда.

Думаю, можно называть его Джоковичем 2.0. Передвижение по корту и контратаки у него такие же, как у Новака. 2.0 – потому что он быстрее».

Экс-тренер Серены Уильямс также сравнил игру первой ракеткой мира с игрой Карлоса Алькараса.

«Пока больше всех Синнера обыгрывает Алькарас, потому что он может больше. Он может играть с дополнительной мощностью и может посоревноваться с ним в движении. Но у Алькараса много невынужденных ошибок. Так что в их матчах много взлетов и падений. Когда Алькарас играет на свой максимум, он лучше Синнера. Но он не может быть таким на протяжении всего матча. А Синнер всегда стабилен. Поэтому их встречи такие равные.

Складывается ощущение, что Синнер может бить навылет каждым ударом. И это напрягает – невозможно расслабиться, настроиться, потому что ты всегда в опасности. Почти во время каждого удара. Но, думаю, главное не в этом, а в том, что он стабилен. Все под контролем – у него есть и некоторая степень агрессивности, и контроль. Поэтому он такой особенный.

Когда Синнер играет на полную, у него очень современная игра. Мы годами наблюдали за этой эволюцией – начали с подачи, потому что игроки стали выше и стали лучше подавать. Потом изменился прием, потому что когда есть такая подача, надо и принимать ее лучше. Раньше в теннисе были ребята, которые не ошибались и те, у кого были ракетки в огне. А у Синнера есть и то, и другое. Он агрессивен, но преимущественно из-за его передвижения по корту, и он не ошибается. Так что вот она, современная игра.

Синнеру все еще есть, где прибавлять. Он может улучшить игру с лета, укороченные. Да, он недавно как раз стал играть эти удары лучше, но они пока не на том же уровне, что и остальная его игра. У него намного меньше разнообразия, чем у Алькараса – но из-за того качества, с которым он все делает, он первая ракетка мира».

Патрик Муратоглу: «Можно называть Синнера Джоковичем 2.0. Он быстрее»