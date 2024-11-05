Горан Иванишевич: «Когда Синнер и Алькарас оба на пике формы, сильнее Синнер. У Алькараса случаются перепады от потрясающих ударов к простым ошибкам»
– Синнер или Алькарас?
– Они разные игроки, но когда они оба на пике формы, по-моему, сильнее Синнер. Он стабильнее на протяжении матча, а у Алькараса случаются перепады от потрясающих ударов к простым ошибкам. В этом году у Карлоса было несколько поражений, которые я не могу объяснить... Если не учитывать Новака, они будут доминировать, они на голову превосходят всех остальных в туре.
– Кто еще способен составить им конкуренцию на «Шлемах», может быть, Александр Зверев?
– Никто. Зверев слишком нестабилен. До какого-то момента он играет отлично, а потом наступает матч, в котором ему обязательно нужно собраться и проявить себя с лучшей стороны, – и вот тогда он не справляется, а против Алькараса и Синнера всегда нужно показывать максимум.
– Как вы относитесь ко допинговому делу Синнера?
– Я искренне надеюсь, что его оставят в покое и позволят ему играть, теннису нужен Синнер. Когда я работал с Чиличем, мне пришлось иметь дело с WADA и множеством подобных людей, которые мне не нравились, которые просто хотят разрушить чью-то жизнь. Я надеюсь, что исход будет в пользу Синнера.
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