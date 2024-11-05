Горан Иванишевич: «Когда Джокович по-настоящему хочет играть, он по-прежнему лучший в мире. Он может выиграть «Шлем» в 2025-м»

Горан Иванишевич оценил перспективы Новака Джоковича в следующем сезоне.

– Будет ли Новак Джокович мотивирован в 2025 году и сможет ли он выиграть еще «Большие шлемы»?

– Не знаю, будет ли он мотивирован и насколько, но когда он решает играть, это значит, что он заряжен. Янник Синнер и Карлос Алькарас убедительно превосходят остальных, но я ставлю Новака на одну ступень с ними, потому что когда Новак по-настоящему хочет играть, он, на мой взгляд, по-прежнему лучший в мире.

Другое дело, сколько он хочет играть и когда. Мы видели на Олимпиаде... Если он будет в такой же форме, то по-прежнему может выиграть «Шлем». Кроме того, все зависит от его рейтинга и сетки, от того, на какой стадии он встретится с Синнером или Алькарасом, и еще от множества факторов. Но может ли Новак выиграть «Шлем»? Да, может.

Нельзя списывать его со счетов, я бы точно не стал этого делать. И мне повезло: не придется болеть против Новака, я смогу и дальше его поддерживать, если только он не перейдет в женский теннис! (Иванишевич теперь тренирует Елену Рыбакину – Спортс’‘.)