2

Диего Шварцман: «Самый устрашающий игрок в туре – Синнер»

Диего Шварцман рассказал, кого считает самым устрашающим игроком тура.

«Выберу кого-то из новых теннисистов. Думаю, Янник [Синнер]. Я несколько раз играл с ним, он тогда даже в топ-10 не входил. Я говорил: «Да ладно, что это за парень?» Как он подъезжает, его мощь, передвижение по корту... вообще все. Это пугает.

Это сумасшедше, потому что я играл против Новака, Роджера, Рафы. Эти парни – боги. Но то, что делают с телом Синнер и [Карлос] Алькарас, сумасшествие».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoATP
logoДиего Шварцман
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Наньчан (WTA). Рахимова, Приданкина, Бузкова вышли во 2-й круг
134 минуты назад
Махач снялся с первого круга «Мастерса» в Париже, ведя 1:0 по сетам
136 минут назад
Париж (ATP). 1-й круг. Циципас встретится с Карбаллес-Баэной, Бублик – с Фоньини, Сонего – с Харри, Махач снялся
655 минут назадLive
Гонконг (WTA). Халеп, Бетова выбыли, Пера вышла во 2-й круг
8сегодня, 11:33Live
Дочь бывшего тренера Медведева Приданкина выиграла первый матч на уровне WTA
сегодня, 10:16
Рублев о попадании на итоговый: «Обычно не слежу за рейтингом, но последние две недели проверяю его каждый день»
1сегодня, 09:51
Чемпионская гонка ATP. Димитров обошел Пола и стал 10-м, Рублев идет 8-м
1сегодня, 08:57
Рейтинг WTA. Паолини стала 4-й ракеткой мира, Калинская – 11-й, Кенин вернулась в топ-100
5сегодня, 08:21
Рейтинг ATP. Алькарас вернулся на вторую строчку, Дрэйпер впервые вошел в топ-15, Мпетши Перрикар – в топ-35
6сегодня, 07:11
Шелтон – Мпетши Перрикару: «Я чуть не убился, пытаясь принять твою подачу»
вчера, 20:05
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14