Диего Шварцман: «Самый устрашающий игрок в туре – Синнер»

Диего Шварцман рассказал, кого считает самым устрашающим игроком тура.

«Выберу кого-то из новых теннисистов. Думаю, Янник [Синнер]. Я несколько раз играл с ним, он тогда даже в топ-10 не входил. Я говорил: «Да ладно, что это за парень?» Как он подъезжает, его мощь, передвижение по корту... вообще все. Это пугает.

Это сумасшедше, потому что я играл против Новака, Роджера, Рафы. Эти парни – боги. Но то, что делают с телом Синнер и [Карлос] Алькарас, сумасшествие».