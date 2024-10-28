Диего Шварцман: «Самый устрашающий игрок в туре – Синнер»
Диего Шварцман рассказал, кого считает самым устрашающим игроком тура.
«Выберу кого-то из новых теннисистов. Думаю, Янник [Синнер]. Я несколько раз играл с ним, он тогда даже в топ-10 не входил. Я говорил: «Да ладно, что это за парень?» Как он подъезжает, его мощь, передвижение по корту... вообще все. Это пугает.
Это сумасшедше, потому что я играл против Новака, Роджера, Рафы. Эти парни – боги. Но то, что делают с телом Синнер и [Карлос] Алькарас, сумасшествие».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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