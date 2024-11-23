Коольхоф о финале Кубка Дэвиса: «Надеюсь, мы выиграем хотя бы один матч»

В Малаге попрощались с Уэсли Коольхофом.

Кубок Дэвиса станет последним турниром нидерландца. Коольхоф – экс-первая ракетка мира в парном разряде, победитель парного «Уимблдона»-2023 и микста на «Ролан Гаррос»-2022.

«Я точно знаю, когда надо заканчивать (смеется). Это был удивительный путь вместе с командой. В конце прошлого года я решил, что этот будет для меня последним в теннисе. Поэтому так особенно пройти с командой так далеко – дальше четвертьфинала, где мы останавливались последние два года. Очень горжусь теми, кто приложил к этому усилия.

И я очень рад, что сегодня не пришлось играть – ребята отлично постарались. Три дня назад я уже провел один из лучших матчей в карьере, обыграв [Марселя] Гранольерса и [Карлоса] Алькараса. Так что, к счастью, сегодня обошлось без меня. Надеюсь, мы выиграем хотя бы один матч в воскресенье.

Это было удивительное путешествие. Я играл в теннис последние 15-20 лет, и в них было много страсти и моментов для гордости. В прошлом году я выиграл «Уимблдон», но мы еще не закончили и я еще не закончил. Надеюсь, у нас получится достичь здесь чего-то очень особенного (улыбается)».

В финале Кубка Дэвиса Нидерланды сыграют с Италией или США.