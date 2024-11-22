Ван де Зандшульп о победе с 10-го матчбола: «Я уже провел самый сложный матч в жизни во вторник против Надаля, поэтому все, которые будут дальше, немного легче»
Ботик ван де Зандшульп прокомментировал победу в полуфинале Кубка Дэвиса.
Он за 2 часа 42 минуты обыграл Даниэля Альтмайера – 6:4, 6:7(12), 6:3. На тай-брейке второго сета немец ушел с пяти матчболов, в последнем гейме – еще с четырех.
«Не знаю, [как мне это удалось], я уже не представлял, что делать на этих матчболах. Во втором сете я вел 4:2, 40:15 на его подаче, и если бы я смог сделать двойной брейк, то довел бы до победы. На тай-брейке он здорово разобрался с несколькими матчболами.
Я уже провел самый сложный матч в жизни во вторник [против Рафаэля Надаля], поэтому все, которые будут дальше, немного легче».
Матч с ван де Зандшульпом стал последним в карьере Надаля.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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