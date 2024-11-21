Лоренцо Музетти: «Рождение сына возложило на меня ответственность как на игрока»

Лоренцо Музетти рассказал, как ему помогло отцовство.

15 марта у него 22-летнего итальянца родился сын Людовико.

«Честно говоря, я всего боялся. Особенно когда он был младенцем. Мне было страшно держать его на руках. А потом медсестра впервые дала мне его, и я очень естественно его взял. Я был удивлен.

Мне очень нравится укладывать спать Людовико, даже если иногда это отнимает много времени и нужно быть очень терпеливым. Когда я впервые менял ему подгузники, он начал писать. Мы бегали вокруг, чтобы он не попал в нас. Это было очень смешно – такие моменты запоминаются как счастливые.

Рождение сына возложило на меня ответственность как на игрока, а не только как на отца. Так что, особенно в этой сфере, я прибавил больше всего.

Я очень, очень близок к своей семье, к тому, что мы создали. Когда у меня есть возможность взять с собой всю семью, я люблю это делать. Эти [восемь] месяцев прошли очень быстро, и я увидел, как он сильно изменился».