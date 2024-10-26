Музетти о победе над Зверевым в Вене: «Важная победа. Саша очень любит играть на этом корте, в этих условиях»
Лоренцо Музетти прокомментировал победу над Александром Зверевым в Вене.
Он обыграл третью ракетку мира в четвертьфинале 2:6, 7:6(5), 6:4. При счете 5:5 он отыграл четыре скрытых матчбола, включая тройной.
«В начале все шло не так, как мы планировали. У меня не получалось найти баланс при ударах справа и не хватало разнообразия с бэкхенда. Но я держал концентрацию, даже после его камбэка во втором сете отыграл много брейк-пойнтов при 5:5. Это очень значимый для меня матч.
Важная победа [для моей карьеры], потому что Саша очень любит играть на этом корте, в этих условиях. Но после первого круга я был в хорошей форме и сегодня это показал».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
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