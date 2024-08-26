Музетти о недавних успехах: «Я сильно повзрослел. Мне очень помогло то, что я показал себя на корте другим Лоренцо»

Теги ATP Лоренцо Музетти Теннис

Лоренцо Музетти высказался о недавних успехах.

Он дошел до полуфинала на «Уимблдоне», до финала в Queen’s Club и Умаге и выиграл олимпийскую бронзовую медаль.

«Безусловно, у меня был успешный период, я добился результатов и многое понял, стал увереннее в себе и в уровне своей игры.

Мне кажется, я сильно повзрослел, поэтому я рад, что показал свой лучший теннис. Мне очень помогло то, что я показал себя на корте другим Лоренцо: я был инициативнее, позитивнее, играл изобретательнее, проявлял бойцовский характер, и именно это принесло мне результаты».

10 матчей в двух городах за 10 дней – график Лоренцо Музетти. Он выбил с Олимпиады чемпиона

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2 комментария
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что-то у всех макарошек поперли "недавние успехи"
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Лоренцо фон маттехорн
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