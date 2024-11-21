Паолини о победе в КБДК: «На этой неделе мы играли невероятно. Сегодня повторяла себе, что нужно выложиться на 100%»

Жасмин Паолини поделилась эмоциями от титула в Кубке Билли Джин Кинг.

В финале Италия обыграла Словакию. Паолини принесла сборной победное второе очко.

«Невероятный год. Сумасшедший год, и закончить его с победой в Кубке Билли Джин Кинг просто потрясающе, у меня нет слов. Я стараюсь просто радоваться каждому моменту. Важно понимать, в какой ты ситуации, и мне повезло быть в этом положении, в этой команде. Мне кажется, на этой неделе мы играли невероятно.

Сегодня повторяла себе, что нужно выложиться на 100%. Если выиграем, то выиграем, если проиграем, то примем этот факт. Я боролась за каждый мяч».