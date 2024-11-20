Италия догнала Россию и Испанию по количеству побед в Кубке Билли Джин Кинг

Итальянки стали чемпионками Кубка Билли Джин Кинг.

В финале они разгромили Словакию: Лючия Бронцетти обыграла Викторию Грунчакову (6:2, 6:4), Жасмин Паолини – Ребекку Шрамкову (6:2, 6:1).

В этом году в составе сборной Паолини, Бронцетти, Элизабетта Коччаретто , Сара Эррани и Мартина Тревисан .

Италия выиграла турнир пятый раз в истории: ранее они побеждали в 2006-м, 2009-м, 2010-м и 2013-м.

Это шестая страна страна, побеждавшая на турнире минимум пять раз. Италия сравнялась с Россией и Испанией, больше титулов только у Австралии (7), Чехии (11) и США (18).