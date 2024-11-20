Италия догнала Россию и Испанию по количеству побед в Кубке Билли Джин Кинг
Итальянки стали чемпионками Кубка Билли Джин Кинг.
В финале они разгромили Словакию: Лючия Бронцетти обыграла Викторию Грунчакову (6:2, 6:4), Жасмин Паолини – Ребекку Шрамкову (6:2, 6:1).
В этом году в составе сборной Паолини, Бронцетти, Элизабетта Коччаретто, Сара Эррани и Мартина Тревисан.
Италия выиграла турнир пятый раз в истории: ранее они побеждали в 2006-м, 2009-м, 2010-м и 2013-м.
Это шестая страна страна, побеждавшая на турнире минимум пять раз. Италия сравнялась с Россией и Испанией, больше титулов только у Австралии (7), Чехии (11) и США (18).
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости