Паолини об игре за сборную: «Раньше не была уверена в себе и чувствовала давление, но в прошлом году наконец привыкла»

Жасмин Паолини вспомнила прошлогодний финал Кубка Билли Джин Кинг.

В 2023-м итальянки проиграли канадкам 0:2. Сегодня они поборются за титул со словачками.

«Выйти в финал Кубка Билли Джин Кинг было для нас успехом. Мне кажется, мне это помогло. Я выигрывала важные матчи.

До прошлого года я не была уверена в себе, когда играла на этом турнире. Я чувствовала давление, и мне было трудно адаптироваться, когда рядом, на скамейке, столько людей. Но в прошлом году я наконец привыкла и постаралась сосредоточиться на плюсах, на том, что меня сильно поддерживают, – и это сработало».