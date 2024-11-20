Кубок Билли Джин Кинг. Финал. Грунчакова играет с Бронцетти, Шрамкова встретится с Паолини

Словакия и Италия борются за титул на Кубке Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг Малага, Испания 13 – 20 ноября 2024 Крытые корты, хард Финал Словакия – Италия Виктория Грунчакова (Словакия) – Лючия Бронцетти (Италия) Ребекка Шрамкова (Словакия) – Жасмин Паолини (Италия) Виктория Грунчакова / Тереза Михаликова (Словакия) – Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия)