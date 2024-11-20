Кубок Билли Джин Кинг. Финал. Грунчакова играет с Бронцетти, Шрамкова встретится с Паолини
Словакия и Италия борются за титул на Кубке Билли Джин Кинг.
Кубок Билли Джин Кинг
Малага, Испания
13 – 20 ноября 2024
Крытые корты, хард
Финал
Словакия – Италия
Виктория Грунчакова (Словакия) – Лючия Бронцетти (Италия)
Ребекка Шрамкова (Словакия) – Жасмин Паолини (Италия)
Виктория Грунчакова / Тереза Михаликова (Словакия) – Сара Эррани / Жасмин Паолини (Италия)
Опубликовала: Любовь Энина
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