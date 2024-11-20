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Маррей – Надалю: «Ты, наверное, единственный теннисист, который никогда не бросал ракетку. Когда ты проигрывал в PlayStation, дела обстояли иначе»

Энди Маррей записал видео для Рафаэля Надаля, вчера завершившего карьеру.

«Рафа, я хотел поздравить тебя с самой невероятной карьерой. Я всегда был твоим большим поклонником, было невероятно смотреть твои матчи, тренироваться и соревноваться с тобой все это время, с тех пор как мы познакомились в 13-14 лет.

Все теннисисты стремятся к страсти и самоотдаче, с которыми ты играл не только в матчах, но и на тренировках; этими качествами ты запомнишься всем болельщикам. Мы многому научились у тебя за эти годы: скромности, упорному труду и, самое главное, уважению ко всем. Ты, наверное, единственный теннисист, который никогда не бросал ракетку от злости, и это просто невероятно.

Впрочем, когда ты проигрывал в PlayStation, дела обстояли иначе. Я видел, как Рафа бросал геймпады в гостиничных номерах по всему миру, когда он и его близкий друг Хуан Монако пропускали от меня на последних минутах, играя в Pro Evolution Soccer за его любимый «Реал».

В любом случае я уверен, что твое тело ждет заслуженного отдыха. Было невероятно смотреть, как ты играешь. Спасибо за все, Рафа. Наслаждайся жизнью на пенсии, приятель».

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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @DavisCup
logoЭнди Маррей
logoРафаэль Надаль
logoATP
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