  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко после победы над Пегулой на итоговом: «Она невероятно играла у сетки - мне ничего не оставалось, кроме как бить по линии со всей силы»
0

Соболенко после победы над Пегулой на итоговом: «Она невероятно играла у сетки - мне ничего не оставалось, кроме как бить по линии со всей силы»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Джессикой Пегулой на итоговом.

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Джессикой Пегулой. Она обыграла американку по ходу второго тура итогового турнира  в Эр-Рияде со счетом 6:4, 2:6, 6:3 и повела у нее 9:3 в личке.

– Ваши обводящие сегодня были невероятными. Насколько вы довольны собой с технической точки зрения?

– Она невероятно играла у сетки! Каждый раз, когда я пыталась сыграть медленнее или шире, она уже была там и показывала, почему она так классно играла в паре. Я подумала, что мне ничего не остается, кроме как бить по линии со всей силы. Я наслаждалась тем, что она заставляла меня выходить на новый уровень, – сказала белоруска в интервью на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoДжессика Пегула
logoWTA
logoWTA Finals
logoАрина Соболенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Мец (ATP). 2-й круг. Сонего борется с Коболли, Казо встретится с Норри
6 минут назадLive
Итоговый турнир WTA. Андреева и Шнайдер играют с Бабош и Стефани, Синякова и Таунсенд победили Дабровски и Рутлиф
18 минут назадLive
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Соболенко обыграла Пегулу, Гауфф – Паолини
54 минуты назад
Мец (ATP). Муте играет с Вукичем, Берреттини, Казо вышли во 2-й круг, Риндеркнеш, Ван Аш выбыли
сегодня, 15:02Live
Музетти будет работать с бывшим тренером Мойи (Spazio Tennis)
сегодня, 17:29
Афины (ATP). Джокович играет с Табило, Боржес встретится со Спиццирри, Корда вышел в 1/4 финала
сегодня, 17:17Live
Гауфф после победы над Паолини: «На одном из итоговых я проиграла все три матча – я была настроена на то, чтобы такого не повторилось»
сегодня, 16:21
Афины (ATP). Гирон, Этчеверри, Ганфманн, Вавринка, Табило вышли во 2-й круг, Попырин, Опелка выбыли
сегодня, 16:20
Экс-пятая ракетка мира в паре и капитан сборной Туниса в Кубке Дэвиса признаны виновными в покупке wild card
сегодня, 15:52
Паолини не смогла выйти из группы на втором итоговом подряд
сегодня, 15:43
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59