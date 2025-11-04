Арина Соболенко прокомментировала победу над Джессикой Пегулой на итоговом.

Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Джессикой Пегулой. Она обыграла американку по ходу второго тура итогового турнира в Эр-Рияде со счетом 6:4, 2:6, 6:3 и повела у нее 9:3 в личке.

– Ваши обводящие сегодня были невероятными. Насколько вы довольны собой с технической точки зрения?

– Она невероятно играла у сетки! Каждый раз, когда я пыталась сыграть медленнее или шире, она уже была там и показывала, почему она так классно играла в паре. Я подумала, что мне ничего не остается, кроме как бить по линии со всей силы. Я наслаждалась тем, что она заставляла меня выходить на новый уровень, – сказала белоруска в интервью на корте.