Соболенко после победы над Пегулой на итоговом: «Она невероятно играла у сетки - мне ничего не оставалось, кроме как бить по линии со всей силы»
Арина Соболенко прокомментировала победу над Джессикой Пегулой на итоговом.
Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы над Джессикой Пегулой. Она обыграла американку по ходу второго тура итогового турнира в Эр-Рияде со счетом 6:4, 2:6, 6:3 и повела у нее 9:3 в личке.
– Ваши обводящие сегодня были невероятными. Насколько вы довольны собой с технической точки зрения?
– Она невероятно играла у сетки! Каждый раз, когда я пыталась сыграть медленнее или шире, она уже была там и показывала, почему она так классно играла в паре. Я подумала, что мне ничего не остается, кроме как бить по линии со всей силы. Я наслаждалась тем, что она заставляла меня выходить на новый уровень, – сказала белоруска в интервью на корте.
