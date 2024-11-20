Карлос Мойя: «Я ни разу не слышал, чтобы Рафа сказал хоть одно плохое слово в адрес команды или семьи. Я это ценю, и это помогло мне в работе с ним»
Мойя тренировал Надаля с 2017 года.
«Я думал, что в новой роли мне будет сложно, потому что это была серьезная перемена. Мы дружили больше 20 лет, многое пережили вместе и на корте, и за его пределами, и стать его тренером... Я сомневался, что это сработает. Рафа очень воспитанный, он уважает окружающих, и я ни разу не слышал, чтобы он сказал хоть одно плохое слово в адрес команды или семьи. Я это ценю, и это помогло мне в работе с ним. Я не люблю слово «босс», но иногда нужно принимать решения или обсуждать непростые вопросы, кроме того, тяжело путешествовать и столько времени проводить вместе. Я боялся, что это может навредить дружбе, но этого не произошло.
За это время меня ничто не удивило, но многое восхитило. Я ничему не удивлялся, потому что мои ожидания от него всегда были очень высоки. Но меня правда всегда поражала его способность развиваться и прогрессировать.
Меня впечатляет, что он играет каждое очко так, будто предыдущего не было, а в теннисе это очень сложно. Рафа умеет абстрагироваться от всего плохого, что происходит. Это одно из главных качеств, которое помогает ему бороться за каждое очко, каждый сет, каждый матч; одно из главных качеств, которое помогло ему столько добиться. Стойкость и Рафа – это синонимы. Он много раз падал, особенно из-за травм, и всегда поднимался и возвращался. Все эти умения невероятны, и они удивили бы меня в любом другом человеке, которого я не знаю, но Рафу я знаю... Все это меня не удивляет, но заставляет им восхищаться».
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