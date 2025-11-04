Феррер о том, почему не взял Давидовича-Фокина в сборную Кубка Дэвиса: «Я не включил его, потому что боялся, что он снова снимется в последнюю минуту»

Феррер объяснил, почему не взял Давидовича-Фокина в сборную Кубка Дэвиса.

Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер назвал причину, по которой не включил в заявку Алехандро Давидовича Фокина. В этом году в плей-офф сыграют Карлос Алькарас, Хауме Муньяр, Педро Мартинес Портеро и Марсель Гранольерс.

Ранее Давидович-Фокина заявил , что он «заслужил место в команде» и что Феррер поставил его перед фактом того, что не включил его в сборную.

«Я брал Давидовича-Фокина в состав команды, когда мы играли против Швейцарии в феврале и против Дании после US Open. Но он снимался, заявляя, что он слишком устал физически и ментально, чтобы ехать. Я решил заявить в Болонью четырех игроков и не включил его, потому что боялся, что он снова снимется в последнюю минуту, как он делал до этого.

Когда завершился US Open, он сказал, что у него есть некоторые проблемы и он бы предпочел не играть с Данией. Это стало большой проблемой, потому что у [Марсело] Гранольерса была травма и ему пришлось играть под уколами. И на тот момент я уже поговорил с Алькарасом, который сказал, что если он выйдет в финал, то он не сможет сыграть.

У меня осталось четыре игрока без возможности замены. Поэтому сейчас я действую очень осторожно. Я позвонил Алексу и сказал, что я заявлю этих четырех игроков и оставлю пятое место пустым, чтобы посмотреть, как завершится сезон. Он сказал не рассчитывать на него, раз он не вошел в первую заявку.

Я никогда не недооценивал Давидовича-Фокину, он очень хороший игрок, но получилось вот так. Я хочу поговорить с ним после того, как мы сыграем в Болонье. Если он правда хочет сыграть в следующем году и покажет ответственное отношение, то нет никаких проблем в том, чтобы включить его в команду. Я не обижен».