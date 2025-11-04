  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Феррер о том, почему не взял Давидовича-Фокина в сборную Кубка Дэвиса: «Я не включил его, потому что боялся, что он снова снимется в последнюю минуту»
1

Феррер о том, почему не взял Давидовича-Фокина в сборную Кубка Дэвиса: «Я не включил его, потому что боялся, что он снова снимется в последнюю минуту»

Феррер объяснил, почему не взял Давидовича-Фокина в сборную Кубка Дэвиса.

Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер назвал причину, по которой не включил в заявку Алехандро Давидовича Фокина. В этом году в плей-офф  сыграют Карлос Алькарас, Хауме Муньяр, Педро Мартинес Портеро и Марсель Гранольерс.

Ранее Давидович-Фокина заявил, что он «заслужил место в команде» и что Феррер поставил его перед фактом того, что не включил его в сборную.

«Я брал Давидовича-Фокина в состав команды, когда мы играли против Швейцарии в феврале и против Дании после US Open. Но он снимался, заявляя, что он слишком устал физически и ментально, чтобы ехать. Я решил заявить в Болонью четырех игроков и не включил его, потому что боялся, что он снова снимется в последнюю минуту, как он делал до этого.

Когда завершился US Open, он сказал, что у него есть некоторые проблемы и он бы предпочел не играть с Данией. Это стало большой проблемой, потому что у [Марсело] Гранольерса была травма и ему пришлось играть под уколами. И на тот момент я уже поговорил с Алькарасом, который сказал, что если он выйдет в финал, то он не сможет сыграть.

У меня осталось четыре игрока без возможности замены. Поэтому сейчас я действую очень осторожно. Я позвонил Алексу и сказал, что я заявлю этих четырех игроков и оставлю пятое место пустым, чтобы посмотреть, как завершится сезон. Он сказал не рассчитывать на него, раз он не вошел в первую заявку.

Я никогда не недооценивал Давидовича-Фокину, он очень хороший игрок, но получилось вот так. Я хочу поговорить с ним после того, как мы сыграем в Болонье. Если он правда хочет сыграть в следующем году и покажет ответственное отношение, то нет никаких проблем в том, чтобы включить его в команду. Я не обижен».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @josemorgado
logoДавид Феррер
logoАлехандро Давидович-Фокина
logoКубок Дэвиса
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Мец (ATP). 2-й круг. Казо играет с Норри, Сонего выбыл
5 минут назадLive
Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в 1/2 финала парного итогового
15 минут назад
Итоговый турнир WTA. Андреева и Шнайдер проиграли Бабош и Стефани, Синякова и Таунсенд победили Дабровски и Рутлиф
26 минут назад
45-летняя Винус заявилась на турнир в Окленде в следующем сезоне
49 минут назад
Афины (ATP). Боржес играет со Спиццирри, Джокович, Корда вышли в 1/4 финала
55 минут назадLive
Джокович вышел в 225-й четвертьфинал
сегодня, 19:20
Соболенко после победы над Пегулой на итоговом: «Она невероятно играла у сетки - мне ничего не оставалось, кроме как бить по линии со всей силы»
сегодня, 18:43
Итоговый турнир WTA. 2-й тур. Соболенко обыграла Пегулу, Гауфф – Паолини
сегодня, 18:07
Мец (ATP). Муте играет с Вукичем, Берреттини, Казо вышли во 2-й круг, Риндеркнеш, Ван Аш выбыли
сегодня, 15:02Live
Музетти будет работать с бывшим тренером Мойи (Spazio Tennis)
сегодня, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59