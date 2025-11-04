5

Джокович вышел в 225-й четвертьфинал

Новак Джокович вышел в 225-й четвертьфинал в карьере в 25-й стране. Он доходит до этой стадии на шестом турнире подряд – последний раз он выбыл раньше четвертьфинала в апреле на «Мастерсе» в Мадриде.

Во втором круге турнира в Афинах серб обыграл 89-ю ракетку мира Алехандро Табило со счетом 7:6(3), 6:1. Джокович впервые победил Табило – до этого он уступал ему 0:2 по личным встречам, проиграв ему в том числе в этом году на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Джокович также не проиграл ни одного матча в этом сезоне после того, как победил в первой партии – его баланс 28:0.

За выход в полуфинал в Афинах серб сыграет с Нуну Боржесом или Элиотом Спиццирри.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
