Серена Уильямс: «Я смотрела матчи Надаля и думала: «Как мне быть на него похожей?». Многие хотели понять, как стать Рафой, но никто не смог»

Серена Уильямс записала видео для Рафаэля Надаля, вчера завершившего карьеру.

«Рафаэль Надаль. Это имя легенды, имя, в котором столько вдохновения и силы. Я всегда восхищалась Рафой, мне нравилось то, что он делает, с тех пор как он впервые появился в туре в этих невероятно длинных шортах, которые я считала очень крутыми и стильными. Мне нравился его стиль, мощь и сила в руках. Я думала: «Ого, это так круто и вдохновляюще».

Он один из самых потрясающих, атлетичных, знаковых теннисистов в истории. Меня очень вдохновляло то, что я играла в одну эпоху с Рафой. А еще я смотрела его матчи и думала: «Я хочу так же. Я хочу так же двигаться, так же играть». И у меня не всегда это получалось, но я старалась. Я смотрела и говорила: «Как мне быть похожей на Рафу Надаля?». Мне кажется, многие хотели понять, как стать Рафой, но никто не смог. Я никогда бы не выиграла столько «Больших шлемов» на одном покрытии. С ума сойти, это просто поразительно. И я даже не знаю, сможет ли кто-то это повторить.

Он уникальный спортсмен, невероятный теннисист, невероятный человек. Он всегда такой доброжелательный на корте и за его пределам и такой скромный. Я обожаю беспрецедентную скромность Рафы.

Я буду скучать по твоим матчам. Я буду скучать по всему: по невероятной игре на корте, по тому, какой ты потрясающий человек и чемпион. Тебя всегда будет не хватать в туре, и я всегда буду восхищаться тобой и любить и поддерживать все, что ты делаешь. Желаю тебе много любви, успехов и всего самого лучшего».