Серена о Надале: «Почему я так плачу от того, что он завершает карьеру?»

Серена Уильямс отреагировала на то, что Рафаэль Надаль уходит из тенниса.

Испанец сыграл матч на Кубке Дэвиса и объявил , что, вероятно, эта была последняя одиночная встреча в его карьере.

«Почему я так плачу от того, что он завершает карьеру? Я не умею прощаться», – написал в твиттере экс-первая ракетка мира.