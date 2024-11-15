Алькарас о Джоковиче: «Если он приедет на Australian Open с жаждой победы, то будет одним из фаворитов»

Карлос Алькарас рассказал, чего ждет от Новака Джоковича на Australian Open-2025.

– Сейчас Новак отдыхает дома. Он собирается поехать на Australian Open, где он много раз побеждал. Что мы можем ждать от него?

– Он очень опасный игрок (улыбается) .

Он заслуживает того, чтобы выбирать, какой турнир он будет играть. Мы уже видели, что то, что он не сыграет ни одного официального матча за два, три, четыре месяца, на него не повлияет. Потому что он снова приедет и сможет показать очень высокий уровень игры и выиграть турнир.

Так что то, каким он будет на Australian Open, зависит от того, насколько он голоден. Если он приедет с жаждой победы, то будет одним из фаворитов. Посмотрим.

Он точно будет отдохнувшим. Проведет много времени с семьей, детьми, женой. У него будет много времени на тренировки, что очень здорово для игрока, который приезжает на турнир с мотивацией.

За ним будет точно интересно смотреть (улыбается) .