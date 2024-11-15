Даниил Медведев: «Может быть, в какой-то момент Синнер потеряет уверенность. Иначе всех ждут непростые времена, потому что он очень молод»

Даниил Медведев высказался о соперничестве с Янником Синнером.

Итальянец обыграл Медведева на итоговом турнире (6:3, 6:4) и впервые повел в личных встречах (8:7).

– Вам надоело играть с Янником или каждый раз это новый вызов?

– И то, и другое (улыбается) . В Париже я выбыл в первом матче, так что в каком-то смысле это не считается. Но я впервые не попал ни в его четверть, ни в его половину, а он снялся. А когда я попадал к нему – ни разу (улыбается) .

В этом году он почти не проигрывает. Чтобы взять титул, в какой-то момент придется сыграть с ним. Его нелегко победить. Многие пытаются. У многих не получается. Есть только один человек, кому это удается чуть чаще остальных, и это Карлос. Янник – очень, очень сильный соперник.

В Саудовской Аравии он меня удивил: я не знал, что он способен играть на еще более высоком уровне. Возможно, он один из лучших теннисистов, с которыми я играл. Я несколько раз играл с Большой четверкой, когда они были уже не так молоды, и, возможно, скорость была не та.

Я постараюсь как следует провести предсезонку. Может быть, в какой-то момент он потеряет уверенность, начнет ошибаться. Иначе всех – не только меня – ждут очень, очень непростые времена, потому что он очень молод.

Медведев пострадал от Синнера пятый раз за год – и улетел мимо 1/2 итогового