Швентек 25-й раз вышла в четвертьфинал тысячника

Ига Швентек обыграла Белинду Бенчич на тысячнике в Ухане и вышла в четвертьфинал.

Матч третьего круга завершился со счетом 7:6(2), 6:4.

Полька 25-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале тысячника. В этом году она уже провела шесть четвертьфиналов на турнирах этой категории и победила в четырех из них.

Швентек первой после Мартины Хингис (1997-2001) и Линдсей Дэвенпорт в (1998-2001) выиграла минимум 60 матчей в четырех сезонах подряд.

Дальше она поборется с Жасмин Паолини.