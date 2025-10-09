  • Спортс
  Швентек перед 1/4 финала в Ухане против Паолини: «С ней надо быть всегда очень хорошо готовой физически – она все возвращает»
Швентек перед 1/4 финала в Ухане против Паолини: «С ней надо быть всегда очень хорошо готовой физически – она все возвращает»

Ига Швентек прокомментировала выход в четвертьфинал тысячника в Ухане.

Она обыграла Белинду Бенчич в третьем круге – 7:6(2), 6:4.

«Я хотела играть уверенно и смело. Белинде нельзя позволять диктовать условия, и я очень старалась такого не допустить. Было суперсложно. Каждый гейм был тяжелым – поэтому мы играли два сета больше 2 часов. Я рада, что в решающие моменты была стойкой и играла на один удар больше», – сказала Швентек в интервью на корте.

Полька также прокомментировала предстоящий матч против Жасмин Паолини. Швентек ведет у нее 6:0 в личке, последний раз они встречались в финале в Цинциннати – матч завершился со счетом 7:5, 6:4.

«Она очень сложная соперница. В этом году мы уже встречались с ней в финале, так что я знаю, что она может показывать удивительный теннис. Она боец и никогда не сдается. Мы сыграли с ней пару тяжелых матчей. С ней надо быть всегда очень хорошо готовой физически – она все возвращает. Так что я просто подготовлюсь».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
