  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рууд о том, что Надаль завершит карьеру на следующей неделе: «Я не поеду в Малагу. Хватит с меня тенниса в этом году»
2

Рууд о том, что Надаль завершит карьеру на следующей неделе: «Я не поеду в Малагу. Хватит с меня тенниса в этом году»

Каспер Рууд ответил, поедет ли на последний турнир Рафаэля Надаля.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» завершит карьеру в плей-офф Кубка Дэвиса, который пройдет 19-24 ноября.

– Вы как большой поклонник Рафы поедете в Малагу на следующей неделе? Можете выразить словами, что уход Рафы будет значить для спорта в целом.

– Я не поеду. Хватит с меня тенниса в этом году. Наверное, посмотрю по телевизору, но, надеюсь, на пляже, в тишине, в спокойной обстановке (улыбается).

Думаю, его уход был неизбежным. Роджер, он, Энди и Новак – все должны рано или поздно уйти. По-моему, Новак хорошо сказал об этом на турнире в Саудовской Аравии. «Пожалуйста, не уходи, у тебя столько болельщиков по всему миру».

[За него болеют] даже игроки. Я довольно четко это увидел на «Ролан Гаррос» в этом году. Многие игроки пришли посмотреть матч Рафы и Зверева. Обычно Швентек, Новак, Карлос не собираются на матче первого круга «Шлема». Но, когда там играет Рафа, все по-другому.

Я немного удивился новости о завершении карьеры. Думал, что он, возможно, еще попробует провести грунтовый сезон в 2025-м. В то же время знаю, что у него было много травм, много боли. Это еще и выматывает психологически. В какой-то момент надо заканчивать.

Думаю, он хорошо закончит. Конечно, будет грустно, будут слезы. Как большой его фанат я надеюсь, что испанцы дойдут до финала и мы сможем понаблюдать за ним еще несколько дней. Надеюсь, он закончит так, как этого заслуживает. И желаю ему всего наилучшего в дальнейшем.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Рууда
logoРафаэль Надаль
logoКубок Дэвиса
logoATP
logoATP Finals
logoКаспер Рууд
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Зверев в матче с Рублевым одержал 50-ю победу в карьере над топ-10
2сегодня, 21:27
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Рублев проиграл Звереву, Алькарас – Рууду
447сегодня, 21:11
Синнер получил кубок первой ракетки мира по итогам сезона
5сегодня, 20:39Фото
Алькарас о словах Медведева про накопившуюся усталость: «Осмелюсь сказать, что все игроки устали морально. Если кто-то говорит, что он свеж, он врет»
5сегодня, 19:59
Алькарас о проблемах со здоровьем: «За несколько дней до приезда в Турин я заболел дома. Сегодня почувствовал себя плохо»
7сегодня, 19:12
Итоговый турнир ATP с 2026-го будет проходить в Милане (Il Sole 24 Ore)
6сегодня, 17:55
Кафельников о выгорании Медведева: «Это нормальная ситуация, с которой нужно бороться»
14сегодня, 16:36
Соболенко вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона
3сегодня, 15:33Фото
Рууд о простуде Алькараса: «Видел, как он шмыгал носом»
15сегодня, 15:23
Рууд в матче с Алькарасом обыграл самого рейтингового соперника на харде
15сегодня, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
вчера, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14