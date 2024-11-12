Рууд о том, что Надаль завершит карьеру на следующей неделе: «Я не поеду в Малагу. Хватит с меня тенниса в этом году»

Каспер Рууд ответил, поедет ли на последний турнир Рафаэля Надаля.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» завершит карьеру в плей-офф Кубка Дэвиса, который пройдет 19-24 ноября.

– Вы как большой поклонник Рафы поедете в Малагу на следующей неделе? Можете выразить словами, что уход Рафы будет значить для спорта в целом.

– Я не поеду. Хватит с меня тенниса в этом году. Наверное, посмотрю по телевизору, но, надеюсь, на пляже, в тишине, в спокойной обстановке (улыбается) .

Думаю, его уход был неизбежным. Роджер, он, Энди и Новак – все должны рано или поздно уйти. По-моему, Новак хорошо сказал об этом на турнире в Саудовской Аравии. «Пожалуйста, не уходи, у тебя столько болельщиков по всему миру».

[За него болеют] даже игроки. Я довольно четко это увидел на «Ролан Гаррос» в этом году. Многие игроки пришли посмотреть матч Рафы и Зверева. Обычно Швентек, Новак, Карлос не собираются на матче первого круга «Шлема». Но, когда там играет Рафа, все по-другому.

Я немного удивился новости о завершении карьеры. Думал, что он, возможно, еще попробует провести грунтовый сезон в 2025-м. В то же время знаю, что у него было много травм, много боли. Это еще и выматывает психологически. В какой-то момент надо заканчивать.

Думаю, он хорошо закончит. Конечно, будет грустно, будут слезы. Как большой его фанат я надеюсь, что испанцы дойдут до финала и мы сможем понаблюдать за ним еще несколько дней. Надеюсь, он закончит так, как этого заслуживает. И желаю ему всего наилучшего в дальнейшем.