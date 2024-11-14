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Каспер Рууд: «У меня приятные воспоминания о матчах с Рублевым на итоговом турнире. Обе мои победы над ним были здесь»

Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча против Андрея Рублева на ATP Finals.

– Рублев ведет у вас в личных встречах 5:2. Каков ваш план на игру?

– Андрей – очень, очень хороший игрок. В этот раз он не очень удачно начал итоговый, но однозначно будет непредсказуемый матч.

У меня приятные воспоминания о матчах с ним на этом турнире. Мне кажется, обе мои победы над ним были здесь, так что посмотрим, как сложится в пятницу.

Я буду выкладываться по полной. Я знаю, что если я его обыграю, то у меня будет шанс выйти в полуфинал. Мне кажется, в любом случае будет интересно, потому что в нашей группе еще ничего не решено. Никто не вышел в полуфинал, никто не выбыл. Нам обоим нужна победа, чтобы были шансы.

Будет интересно. Андрей – мой хороший друг. Мы отлично ладим. Конечно, в пятницу будет борьба. Мой план на игру – просто постараться показать хороший теннис.

Первый матч я провел хорошо. Сегодня тоже сыграл неплохо. Просто не взял нужные очки. Не смог выиграть подачу Саши. Немного неудачно начал тай-брейк. Но так случается.

В целом я доволен тем уровнем, который на данный момент здесь показываю. Надеюсь, смогу показать его и вечером в пятницу.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Рууда
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