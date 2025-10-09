Андреева и Шнайдер не смогли выйти в 1/4 финала в Ухане – Мирра проиграла Зигемунд и в одиночке, и в паре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в 1/4 финала тысячника в Ухане.

Россиянки уступили Фанни Штоллар и Лауре Зигемунд – 4:6, 4:6. Андреева и Шнайдер не выиграли у Зигемунд в паре ни одной из трех личных встреч.

Ранее Андреева проиграла Зигемунд на этом же турнире в одиночке во втором круге (7:6(4), 3:6, 3:6). Шнайдер также уступает немке в личке 0:3 в одиночке, 0:5 – в паре.