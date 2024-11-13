Фриц о мячах в туре: «Некоторые из них очень мягкие и медленные – как детские»

Тэйлор Фриц высказался об изменении качества мячей.

– Я спрашивал Даниила [Медведева] и Сашу [Зверева] о качестве мячей – они сказали, что оно изменилось и что мячи стали очень быстро терять скорость в воздухе. Саша нашел, что материалы стали хуже. Вы что-нибудь замечали?

– Я видел их комментарии.

Я не особо обращал внимание на качество. Например, мячи Dunlop – я не замечал, что они стали намного хуже, честно говоря.

Очень сложно вспомнить, какими были ощущения до 2020-го. Я стал вникать в это последние пару лет.

Думаю, многие игроки согласятся, что мячи Dunlop, которые чаще всего используют на турнирах, самые качественные мячи. Да, когда становится влажно, они тяжелеют, но такое случается о всеми мячами.

Я слышал о производстве, о том, что во время ковида были изменения и все такое. Я заметил это по мячам других компаний. Больше всего это было видно на мячах Wilson US Open. Как будто на разных неделях у нас были абсолютно разные мячи – когда мы играли канадский «Мастерс», а потом Цинциннати.

В прошлом году мы играли в Монреале и после в Цинциннати – невозможно было сказать, что это одни и те же мячи. Не может быть. В Цинциннати они лысели, а в Монреале нормально распушались, как и обычно.

Я согласен, что качество некоторых мячей падает. Мне кажется, что последние пару лет определенные мячи стали чаще выбирать как турнирные, но при этом сами они стали намного медленнее. Они намного мягче и чувствуются более убитыми.

Хороший пример – мячи Wilson, которыми мы играли на Кубке Лэйвера и в Шанхае. Они были отличными, с ними как будто нельзя было ошибиться. Но они очень мягкие, почти как детские теннисные мячи. Было тяжело пробить навылет. Возможно, ими было нормально играть только на очень быстрых покрытиях.

Так что для меня эти мячи от Dunlop – лучшие. Я не заметил сильного падения качества. С ними возникают проблемы только в очень влажную погоду.