Кириос о возвращении после операции на запястье: «Шанс на то, что я вернусь на топ-уровень, составлял жалкие 15% – и вот я здесь»

Ник Кириос рассказал, как готовится к возвращению на корт.

Он планирует вернуться в тур в Австралии в 2025 году.

«Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо за последние два года. В финале «Уимблдона» и затем на US Open я начал чувствовать боль в запястье. Мне провели артроскопию запястья, сейчас я чувствую себя отлично.

Шанс на то, что я вернусь на топ-уровень, составлял жалкие 15% – и вот я здесь. Вернуться перед своими болельщиками будет обалденно».