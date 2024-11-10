Рууд о Рублеве: «Я на него равнялся»

Каспер Рууд прокомментировал предстоящие матчи в группе на итоговом.

«Все может случится, когда играешь с лучшими игроками мира.

[В матче с Александром Зверевым] я ожидают увидеть игрока в форме, который провел потрясающий сезон. Он будет очень уверен, он только что приехал после победы в Париже. Я сделаю все возможное, чтобы его остановить. У него сильная подача, отличный удар слева. Когда у него идет удар справа, то с ним тяжело бороться.

Карьера [Карлоса Алькараса] уже близка к легендарной. Мне нравится смотреть, как он играет, для тенниса очень хорошо, что он есть. Мне не всегда нравится с ним играть, потому что он тяжелый соперник. Все обычно сводится к интересным розыгрышам. Он такой электрический, может выполнить любой удар в мире.

[Андрей Рублев] просто убивает мяч и с форхенда, и с бэкхенда. Он такой добрый человек. Я на него равнялся, потому что он на год старше и попал в топ-10 и начал выигрывать крупные турниры гораздо раньше меня».