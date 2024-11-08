Рублев о матче со Зверевым: «Давление будет чувствовать он, ведь он №2 в мире. От меня никто не ждет победы, поэтому я могу играть свободно»
В этом году он квалифицировался пятый раз подряд.
– Когда я вышел в полуфинал, была отличная неделя, остальные были для меня труднее. Надеюсь, я чему-то научился за все эти годы, а там посмотрим, по крайней мере, в этом году я стараюсь иначе настраиваться. Я расслабленнее, и это главное.
– Почему?
– Неважно, проиграю ли я здесь пять раз, или четыре, или шесть. Из четырех раз, что я играл, я только один раз дошел до полуфинала, то есть трижды я проиграл на групповом этапе. Ничего не изменится от того, проиграю три или четыре раза, это не изменит мою жизнь (смеется).
– То, что вы отобрались, означает, что вы провели отличный сезон. Как бы вы оценили свой сезон и описали то, чего вам удалось достичь?
– Это были американские горки: потрясающие моменты, сложные ситуации, плохие моменты, но я смог отобраться на итоговый турнир и должен реально оценивать результаты. Неважно, какие негативные мысли приходят мне в голову об этом сезоне: что он был не очень хорошим, возможно, худшим в моей карьере. На самом деле я смог отобраться сюда. А чтобы попасть сюда, нужно провести очень хороший сезон.
Пусть все мои неудачные сезоны заканчиваются так, как сейчас, на итоговом (улыбается). Потому что есть много игроков, которые провели потрясающий сезон, обыграли потрясающих соперников, но все равно не отобрались.
Поэтому пусть все мои неудачные заканчиваются именно так, квалификацией на итоговый турнир.
– Давайте обсудим трех ваших соперников. Как бы вы описали Александра Зверева и матчи против него?
– Против Саши всегда тяжело играть. Прежде всего, из-за его подачи. У него одна из лучших подач в туре, очень эффективная. Сейчас он очень хорошо играет. На прошлой неделе он выиграл «Мастерс» в Париже. Так что посмотрим.
У нас с Сашей долгая история. За это время он много раз меня побеждал. Я обыграл его пару раз в прошлом году, так что будет интересно. Меня ждет серьезное испытание. Но давление будет чувствовать он, ведь он вторая ракетка мира. Он играет невероятно, поэтому люди будут ждать его победы. А мне легче: от меня никто не ждет победы, поэтому я могу играть свободно.
– Как бы вы описали Карлоса Алькараса?
– Он машина без тормозов, и чтобы остановить эту машину нужно показать свой лучший теннис.
– И, наконец, Каспер Рууд. Как вы описали его характер?
– Он самый спокойный. Что бы ни происходило, он всегда думает о текущем моменте. Он воспринимает все очень спокойно и всегда принимает лучшие решения.
С кем Медведев и Рублев поборются за последний важный титул сезона?
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