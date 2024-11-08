  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рублев о матче со Зверевым: «Давление будет чувствовать он, ведь он №2 в мире. От меня никто не ждет победы, поэтому я могу играть свободно»
12

Рублев о матче со Зверевым: «Давление будет чувствовать он, ведь он №2 в мире. От меня никто не ждет победы, поэтому я могу играть свободно»

Андрей Рублев высказался о своих прошлых участиях в итоговом турнире.

В этом году он квалифицировался пятый раз подряд.

– Когда я вышел в полуфинал, была отличная неделя, остальные были для меня труднее. Надеюсь, я чему-то научился за все эти годы, а там посмотрим, по крайней мере, в этом году я стараюсь иначе настраиваться. Я расслабленнее, и это главное.

– Почему?

– Неважно, проиграю ли я здесь пять раз, или четыре, или шесть. Из четырех раз, что я играл, я только один раз дошел до полуфинала, то есть трижды я проиграл на групповом этапе. Ничего не изменится от того, проиграю три или четыре раза, это не изменит мою жизнь (смеется).

– То, что вы отобрались, означает, что вы провели отличный сезон. Как бы вы оценили свой сезон и описали то, чего вам удалось достичь?

– Это были американские горки: потрясающие моменты, сложные ситуации, плохие моменты, но я смог отобраться на итоговый турнир и должен реально оценивать результаты. Неважно, какие негативные мысли приходят мне в голову об этом сезоне: что он был не очень хорошим, возможно, худшим в моей карьере. На самом деле я смог отобраться сюда. А чтобы попасть сюда, нужно провести очень хороший сезон.

Пусть все мои неудачные сезоны заканчиваются так, как сейчас, на итоговом (улыбается). Потому что есть много игроков, которые провели потрясающий сезон, обыграли потрясающих соперников, но все равно не отобрались.

Поэтому пусть все мои неудачные заканчиваются именно так, квалификацией на итоговый турнир.

– Давайте обсудим трех ваших соперников. Как бы вы описали Александра Зверева и матчи против него?

– Против Саши всегда тяжело играть. Прежде всего, из-за его подачи. У него одна из лучших подач в туре, очень эффективная. Сейчас он очень хорошо играет. На прошлой неделе он выиграл «Мастерс» в Париже. Так что посмотрим.

У нас с Сашей долгая история. За это время он много раз меня побеждал. Я обыграл его пару раз в прошлом году, так что будет интересно. Меня ждет серьезное испытание. Но давление будет чувствовать он, ведь он вторая ракетка мира. Он играет невероятно, поэтому люди будут ждать его победы. А мне легче: от меня никто не ждет победы, поэтому я могу играть свободно.

– Как бы вы описали Карлоса Алькараса?

– Он машина без тормозов, и чтобы остановить эту машину нужно показать свой лучший теннис.

– И, наконец, Каспер Рууд. Как вы описали его характер?

– Он самый спокойный. Что бы ни происходило, он всегда думает о текущем моменте. Он воспринимает все очень спокойно и всегда принимает лучшие решения.

С кем Медведев и Рублев поборются за последний важный титул сезона?

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennistv.com
logoATP
logoATP Finals
logoАлександр Зверев
logoАндрей Рублев
logoКаспер Рууд
logoКарлос Алькарас
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Итоговый турнир WTA. 1/2 финала. Чжэн играет с Крейчиковой, Соболенко встретится с Гауфф
1426 минут назадLive
Шаповалов впервые с октября 2022-го вышел в финал ATP. Он отдал три гейма Лехечке в его день рождения
329 минут назад
Белград (ATP). Дьере играет с Медьедовичем, Шаповалов вышел в финал
131 минуту назадLive
Мец (ATP). 1/2 финала. Норри играет с Муте, Микельсен встретится с Бонзи
сегодня, 14:35Live
Алькарас о Звереве: «К концу карьеры у него будет как минимум один «Шлем», а может, и больше. Он этого заслуживает»
7сегодня, 14:27
Касаткина о том, что теперь чемпионки ТБШ автоматически отбираются на итоговый: «Гонка есть гонка. Квалификация должна быть по очкам»
28сегодня, 12:47
Тренер Синнера о допинговом деле: «После того, через что ему пришлось пройти, его уже ничем не испугать»
17сегодня, 11:51
Джокович в 2025-м сыграет подготовительный турнир перед Australian Open
18сегодня, 10:23
Де Минаур об итоговом турнире: «Я должен быть готов с самого начала. Что может быть сложнее, чем играть первый же матч против Синнера»
1сегодня, 09:29
Медведев перед матчем с Фрицем на итоговом: «Просто безумие, что пока мы играли друг с другом всего один раз»
14сегодня, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51