Рублев о матче со Зверевым: «Давление будет чувствовать он, ведь он №2 в мире. От меня никто не ждет победы, поэтому я могу играть свободно»

Андрей Рублев высказался о своих прошлых участиях в итоговом турнире.

В этом году он квалифицировался пятый раз подряд.

– Когда я вышел в полуфинал, была отличная неделя, остальные были для меня труднее. Надеюсь, я чему-то научился за все эти годы, а там посмотрим, по крайней мере, в этом году я стараюсь иначе настраиваться. Я расслабленнее, и это главное.

– Почему?

– Неважно, проиграю ли я здесь пять раз, или четыре, или шесть. Из четырех раз, что я играл, я только один раз дошел до полуфинала, то есть трижды я проиграл на групповом этапе. Ничего не изменится от того, проиграю три или четыре раза, это не изменит мою жизнь (смеется) .

– То, что вы отобрались, означает, что вы провели отличный сезон. Как бы вы оценили свой сезон и описали то, чего вам удалось достичь?

– Это были американские горки: потрясающие моменты, сложные ситуации, плохие моменты, но я смог отобраться на итоговый турнир и должен реально оценивать результаты. Неважно, какие негативные мысли приходят мне в голову об этом сезоне: что он был не очень хорошим, возможно, худшим в моей карьере. На самом деле я смог отобраться сюда. А чтобы попасть сюда, нужно провести очень хороший сезон.

Пусть все мои неудачные сезоны заканчиваются так, как сейчас, на итоговом (улыбается) . Потому что есть много игроков, которые провели потрясающий сезон, обыграли потрясающих соперников, но все равно не отобрались.

Поэтому пусть все мои неудачные заканчиваются именно так, квалификацией на итоговый турнир.

– Давайте обсудим трех ваших соперников. Как бы вы описали Александра Зверева и матчи против него?

– Против Саши всегда тяжело играть. Прежде всего, из-за его подачи. У него одна из лучших подач в туре, очень эффективная. Сейчас он очень хорошо играет. На прошлой неделе он выиграл «Мастерс» в Париже. Так что посмотрим.

У нас с Сашей долгая история. За это время он много раз меня побеждал. Я обыграл его пару раз в прошлом году, так что будет интересно. Меня ждет серьезное испытание. Но давление будет чувствовать он, ведь он вторая ракетка мира. Он играет невероятно, поэтому люди будут ждать его победы. А мне легче: от меня никто не ждет победы, поэтому я могу играть свободно.

– Как бы вы описали Карлоса Алькараса?

– Он машина без тормозов, и чтобы остановить эту машину нужно показать свой лучший теннис.

– И, наконец, Каспер Рууд. Как вы описали его характер?

– Он самый спокойный. Что бы ни происходило, он всегда думает о текущем моменте. Он воспринимает все очень спокойно и всегда принимает лучшие решения.

С кем Медведев и Рублев поборются за последний важный титул сезона?