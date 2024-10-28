Рублев о попадании на итоговый: «Обычно не слежу за рейтингом, но последние две недели проверяю его каждый день»
Сейчас россиянин идет восьмым. От Каспера Рууда он отстает на 135 очков, на таком же расстоянии от россиянина Алекс де Минаур, который находится на девятой строчке.
– Это напряженно, потому что обычно я не открываю рейтинг. Вообще за ним не слежу. За весь прошлый год, мне кажется, я не посмотрел его ни разу, потому что квалифицировался [на итоговый турнир ATP] заранее.
А последние две недели я проверяю его каждый день. Разницу по очкам, турниры, сетку... Это сумасшедше.
– Вы смотрите за другими игроками?
– Конечно. Даже если не хочется.
Нет, когда я на турнире и все идет хорошо, я стараюсь не смотреть. Не буду врать, я все равно знаю результаты, потому что ты здесь и все равно их увидишь. Но специально я не открываю [сайт], чтобы их посмотреть кто, где и с кем играет. А когда проигрываю, могу посмотреть – ага, этот парень играет там-то в такое-то время, я проверю потом, как он.
– Не выглядит как хорошее положение.
– Это часть спорта. Надо учиться с этим справляться здоровым способом. Потому что в конце концов мы все – Каспер [Рууд], Алекс [де Минаур], Григор [Димитров], Томми [Пол] – знаем друг друга очень хорошо, они все отличные парни. И я не хочу чувствовать, что мы соревнуемся друг с другом. Я соревнуюсь сам с собой и стараюсь показать лучшее из возможного, чтобы квалифицироваться. Получится – отлично, не получится – значит, кто-то из них справился лучше. Они замечательные парни, и я буду за них рад. Так что хочу концентрироваться на этом.
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