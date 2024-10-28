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Рублев о попадании на итоговый: «Обычно не слежу за рейтингом, но последние две недели проверяю его каждый день»

Андрей Рублев рассказал, переживает ли о чемпионской гонке ATP.

Сейчас россиянин идет восьмым. От Каспера Рууда он отстает на 135 очков, на таком же расстоянии от россиянина Алекс де Минаур, который находится на девятой строчке.

– Это напряженно, потому что обычно я не открываю рейтинг. Вообще за ним не слежу. За весь прошлый год, мне кажется, я не посмотрел его ни разу, потому что квалифицировался [на итоговый турнир ATP] заранее.

А последние две недели я проверяю его каждый день. Разницу по очкам, турниры, сетку... Это сумасшедше.

– Вы смотрите за другими игроками?

– Конечно. Даже если не хочется.

Нет, когда я на турнире и все идет хорошо, я стараюсь не смотреть. Не буду врать, я все равно знаю результаты, потому что ты здесь и все равно их увидишь. Но специально я не открываю [сайт], чтобы их посмотреть кто, где и с кем играет. А когда проигрываю, могу посмотреть – ага, этот парень играет там-то в такое-то время, я проверю потом, как он.

– Не выглядит как хорошее положение.

– Это часть спорта. Надо учиться с этим справляться здоровым способом. Потому что в конце концов мы все – Каспер [Рууд], Алекс [де Минаур], Григор [Димитров], Томми [Пол] – знаем друг друга очень хорошо, они все отличные парни. И я не хочу чувствовать, что мы соревнуемся друг с другом. Я соревнуюсь сам с собой и стараюсь показать лучшее из возможного, чтобы квалифицироваться. Получится – отлично, не получится – значит, кто-то из них справился лучше. Они замечательные парни, и я буду за них рад. Так что хочу концентрироваться на этом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @ZiggoSport
logoATP
logoГригор Димитров
logoATP Finals
logoАндрей Рублев
logoТомми Пол
logoАлекс де Минаур
logoКаспер Рууд
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