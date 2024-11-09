Шаповалов о поддержке в Белграде: «Я и не знал, что у меня так много сербских болельщиков. Наверное, это потому, что я все время проигрываю Новаку»
Денис Шаповалов с юмором поблагодарил белградских болельщиков за поддержку.
Вчера он обыграл в полуфинале Иржи Лехечку – 6:2, 6:1.
«Поддержка была невероятная. Я и не знал, что у меня так много сербских болельщиков. Мне кажется, это потому, что я все время проигрываю Новаку, так что, наверное, я им нравлюсь! (Смеется.)» – сказал Шаповалов, проигравший Джоковичу все восемь личных встреч.
Сегодня Шаповалов сыграет за титул с сербом Хамадом Медьедовичем.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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