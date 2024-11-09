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  • Шаповалов о поддержке в Белграде: «Я и не знал, что у меня так много сербских болельщиков. Наверное, это потому, что я все время проигрываю Новаку»
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Шаповалов о поддержке в Белграде: «Я и не знал, что у меня так много сербских болельщиков. Наверное, это потому, что я все время проигрываю Новаку»

Денис Шаповалов с юмором поблагодарил белградских болельщиков за поддержку.

Вчера он обыграл в полуфинале Иржи Лехечку – 6:2, 6:1.

«Поддержка была невероятная. Я и не знал, что у меня так много сербских болельщиков. Мне кажется, это потому, что я все время проигрываю Новаку, так что, наверное, я им нравлюсь! (Смеется.)» – сказал Шаповалов, проигравший Джоковичу все восемь личных встреч.

Сегодня Шаповалов сыграет за титул с сербом Хамадом Медьедовичем.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
болельщики
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Belgrade Open
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