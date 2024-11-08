Шаповалов пригласил в команду Типсаревича: «Мы договорились вместе провести предсезонку в Дубае»

Денис Шаповалов объявил о начале сотрудничества с Янко Типсаревичем.

78-я ракетка мира канадский теннисист .

«Я провел пробную неделю с Янко в Базеле. Мы договорились вместе провести [предсезонку] в Дубае. Посмотрим, как все пойдет. Он был отличным игроком, я его уважаю. Помню, как в детстве смотрел его матч с Новаком в Торонто [в 2012 году]. Для меня это был особенный матч, у меня остались ценные воспоминания.

С нетерпением жду совместной работы. Еще рано о чем-то говорить, но, надеюсь, мы сможем добиться отличных результатов».