Шаповалов пригласил в команду Типсаревича: «Мы договорились вместе провести предсезонку в Дубае»
Денис Шаповалов объявил о начале сотрудничества с Янко Типсаревичем.
78-я ракетка мира канадский теннисист .
«Я провел пробную неделю с Янко в Базеле. Мы договорились вместе провести [предсезонку] в Дубае. Посмотрим, как все пойдет. Он был отличным игроком, я его уважаю. Помню, как в детстве смотрел его матч с Новаком в Торонто [в 2012 году]. Для меня это был особенный матч, у меня остались ценные воспоминания.
С нетерпением жду совместной работы. Еще рано о чем-то говорить, но, надеюсь, мы сможем добиться отличных результатов».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: SportKlub
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