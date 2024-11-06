Рыбакина после победы над Соболенко на итоговом: «Здорово заканчивать год хотя бы одной победой над №1»

Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над Ариной Соболенко на итоговом.

Казахстанка выиграла со счетом 6:4, 3:6, 6:1, но не вышла из группы, так как потеряла шансы еще в прошлом матче, уступив Циньвэнь Чжэн.

Это был первый турнир Рыбакиной после US Open.

«Матч был трудным. Я очень рада, что смогла выиграть. Здорово заканчивать год хотя бы одной победой над №1. У нее тоже были шансы победить. Желаю ей удачи.

С каждым матчем здесь я играла все лучше. Непросто [возвращаться] после такого длинного перерыва. Сегодня я очень хорошо подавала. Мы вдвоем ошибались, иногда мне везло. В целом матч был для меня хорошим», – сказала казахстанка.