Рыбакина после победы над Соболенко на итоговом: «Здорово заканчивать год хотя бы одной победой над №1»
Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над Ариной Соболенко на итоговом.
Казахстанка выиграла со счетом 6:4, 3:6, 6:1, но не вышла из группы, так как потеряла шансы еще в прошлом матче, уступив Циньвэнь Чжэн.
Это был первый турнир Рыбакиной после US Open.
«Матч был трудным. Я очень рада, что смогла выиграть. Здорово заканчивать год хотя бы одной победой над №1. У нее тоже были шансы победить. Желаю ей удачи.
С каждым матчем здесь я играла все лучше. Непросто [возвращаться] после такого длинного перерыва. Сегодня я очень хорошо подавала. Мы вдвоем ошибались, иногда мне везло. В целом матч был для меня хорошим», – сказала казахстанка.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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